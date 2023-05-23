Tarım Kredi’den sabit fiyata devam

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ramazan ayı için başlatılan ve sonrasında devam eden sabit fiyat uygulamasının devam edeceği bildirildi. Tarım Kredi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, süt ve süt ürünleri kategorisinde ürün gruplarında yüzde 15'e, özellikle yağlı-yarım yağlı sütlerde yüzde 110'lara varan tonaj artışları olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Beyaz peynirlerde bu tonaj artışı yüzde 90, kaşar peynirde yüzde 150'lerin üzerine çıktı. Kişisel bakım ürünlerinde tonaj artışımız yüzde 44'e yaklaştı. Kolonya, sıvı, katı sabun, krem gibi ürünlerde ise bu oran yüzde 90'lara ulaştı. Kağıt ürünleri kategorisinde tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt peçete gibi ürünlerde yüzde 22,4'lük tonaj artışı sağlandı. Kağıt havluda bu oran yüzde 90'ı buldu."