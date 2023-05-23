Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım Kredi’den sabit fiyata devam
Giriş Tarihi: 24.5.2023

Tarım Kredi’den sabit fiyata devam

Tarım Kredi’den sabit fiyata devam
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ramazan ayı için başlatılan ve sonrasında devam eden sabit fiyat uygulamasının devam edeceği bildirildi. Tarım Kredi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, süt ve süt ürünleri kategorisinde ürün gruplarında yüzde 15'e, özellikle yağlı-yarım yağlı sütlerde yüzde 110'lara varan tonaj artışları olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Beyaz peynirlerde bu tonaj artışı yüzde 90, kaşar peynirde yüzde 150'lerin üzerine çıktı. Kişisel bakım ürünlerinde tonaj artışımız yüzde 44'e yaklaştı. Kolonya, sıvı, katı sabun, krem gibi ürünlerde ise bu oran yüzde 90'lara ulaştı. Kağıt ürünleri kategorisinde tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt peçete gibi ürünlerde yüzde 22,4'lük tonaj artışı sağlandı. Kağıt havluda bu oran yüzde 90'ı buldu."
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım Kredi’den sabit fiyata devam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA