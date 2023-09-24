Tarım sayımı için ilk adım atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol imzalandığını bildirdi. Tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretimle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı sunacağına dikkati çekti. Yumaklı, genel tarım sayımının, tarımsal üretime yön verecek yenilikçi düzenlemelerin hayata geçirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olacağının altını çizdi. Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Bakan Yumaklı, "TÜİK ile iş birliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı.