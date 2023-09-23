Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı

Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Yumaklı, "TÜİK ile iş birliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak Türkiye Yüzyılını üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız" dedi.