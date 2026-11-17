Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,64 artış gösterdi.

AYLIK VE YILLIK VERİLER BELLİ OLDU

Tarım ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,02, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,69 arttı.

Sektörler özelinde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,13 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,37, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,75 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 7,94, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,91 artış olurken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,13 azalış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 57,83 azalışla turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 27,67 azalışla yine turunçgiller olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör