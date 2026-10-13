Tarım sigortasında 16 ürün daha kapsama alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim krizine karşı çiftçinin emeğini korumak amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsamını genişletti. Yeni düzenlemeyle don riskine karşı teminat altına alınan ürün sayısı 25'e çıkarılırken, hayvancılık ve seracılık gibi birçok alanda da önemli destek ve kolaylıklar hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim krizi ve doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, aynı zamanda üreticilerin emeğini güvence altına almak amacıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsama alanının 2027 yılı itibarıyla genişletileceğini açıkladı. Yapılan yeni düzenlemelerle bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan seracılığa kadar pek çok farklı alanda teminat şemsiyesi belirgin bir şekilde büyütüldü.

DON GÜVENCESİ GENİŞLEDİ

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici adımlarından biri Bitkisel Ürün Sigortası ve Temel Sigorta Paketi bünyesinde gerçekleşti. Daha önce yalnızca kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne gibi 9 üründe uygulanan teminat dönemi öncesi don güvencesine; ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 yeni ürün daha eklendi. Böylece don riskine karşı kapsama alınan toplam ürün sayısı 25'e yükselirken, Temel Sigorta Paketi'nin içeriği de yine 16 yeni ürünün ilavesiyle 25 ürüne ulaştırıldı. Bitkisel üretimdeki yenilikler sadece don riskiyle sınırlı kalmadı. Gelir Koruma Sigortası kapsamında mevcut buğday, arpa ve çavdar ürünlerinin yanına tritikale dahil edilirken, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda pelemir ürünü de TARSİM kapsamına alındı. Enginar yetiştiriciliğinde çok yıllık üretim için dolu paketi teminat başlangıç esasları yeniden belirlendi. Ayrıca şeker pancarı tohumluğu üretiminde yaban domuzlarının erkek bitkileri yemesi nedeniyle yaşanan verim kayıpları ile baraj kapaklarının açılması sonucu oluşan sel ve su baskını hasarları da teminat altına alındı.

PARSEL BAZLI VERİM SİGORTASI

Kuraklık başta olmak üzere Köy Bazlı Verim Sigortası kapsamındaki ürünlerde yaşanan rekolte kayıplarını tarlada parsel bazında güvenceye alan Parsel Bazlı Verim Sigortası'nda da genişlemeye gidildi. İlk olarak Tekirdağ ilinde hayata geçirilen pilot uygulamanın Şanlıurfa ve Kayseri illerinde de başlatılacağı, ardından tüm Türkiye genelinde uygulanacağı duyuruldu.

ŞARTLAR KOLAYLAŞTIRILDI

Hayvancılık ve arıcılık sektörlerinde de yetiştiriciyi destekleyen kritik adımlar atıldı. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, infertilite (kısırlık) nedeniyle oluşan mecburi kesim hasarlarındaki poliçe döneminde buzağılamış olma şartı, poliçe başlangıcından 120 gün öncesine çekilerek esnetildi. Geniş kapsamlı tarifeyi tercih eden yetiştiricilere, buzağılarını doğdukları ilk günden itibaren sigortalatma imkanı tanındı. Takip süreçlerini hızlandırmak ve şeffaflaştırmak amacıyla Bakanlığın Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi (GEKİS) ile TARSİM arasında entegrasyon sağlandı. Arıcılık Sigortasında ise kar yağışından kaynaklanan heyelan hasarları kapsama alınırken kovan başına ödenen teminat bedeli 5.500 TL'den 6.500 TL'ye çıkarıldı.

PRİM İNDİRİMİ

Seracılık faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla örtü onarım masrafı limitleri 6.500 TL'den 8.500 TL'ye yükseltildi. Modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında indirim uygulanması kararlaştırılırken, risk inceleme çalışmalarındaki ölçüm toleransı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarıldı.



TARSİM KÜRESEL

ÖLÇEKTE ÖRNEK BIR

MODEL SUNUYOR

Bakan Yumaklı, "TARSİM Sistemi, tarım sigortaları alanında dünyadaki en başarılı kamu-özel sektör-STK işbirliği modellerinden biri haline gelmiştir. Sigortalanabilir ve ölçülebilir nitelikteki tüm risklerin kapsama alınması yönünde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğimiz sistemin teminat kapsamı, her yıl genişletilmektedir. 2027 yılı düzenlemelerimizle şemsiyeyi daha da genişletmiş olduk" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör