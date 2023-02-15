Tarım ÜFE, ocakta aylık yüzde 11,08, yıllık yüzde 142,84 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, endekste ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 139,25 artış gerçekleşti.

Sektörler özelinde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,27, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,73 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,5 artış oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,39 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 17,76 artış kayıtlara geçti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 59,47 ile lifli bitkiler ve yüzde 94,65 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 266,98 ile turunçgiller ve yüzde 183,09 ile çeltik olarak sıralandı.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,8 ile çeltik ve yüzde 2,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,51 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 14,08 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Ocakta, endekste kapsanan 86 maddeden, 15'inin ortalama fiyatında azalış, 67'sinin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.