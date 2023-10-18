Tarım ve hayvancılık sektörü o şehirde buluşacak

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Çok Amaçlı Kapalı Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı'nda 5. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı düzenlenecek. Gerçekleştirilecek organizasyonda, tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, çiftlik ekipmanları ve genetik alanındaki son yenilikler katılımcılarla buluşturulacak.

Kadın ve genç çiftçi bilgi yarışmalarının yapılacağı fuarda, bu yıl ilk kez Sakarya Ticaret Borsası tarafından fındık randıman yarışması organize edilecek.

Kentin en stratejik tarımsal ürünü olan fındığın öneminin vurgulanacağı yarışmayla üreticilerin verimli ürüne ve üretime teşvik edilmesi hedefleniyor.

Geçen yıl 158 firma ve 110 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan fuarı, bu yıl daha fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.