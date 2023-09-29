Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Çanakkale’de temel atma törenine katıldı

Çanakkale'de, Sarıçay'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen ıslah çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Bakan Yardımcısı Gizligider, törendeki konuşmasında, binaların çok daha iyilerinin yapılabileceğini, hizmet kalitesinin önemli olduğunu vurguladı.

Gizligider, temeli atılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasında 300'den fazla kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Çanakkale'nin dünyanın ilgisini çeken, 100 yıl önce yedi düvele karşı konulan bir yer olduğunu belirten Gizligider, "Çanakkale, Tarım ve Orman Bakanlığı için laboratuvar kentlerden biri, dört iklimin yaşandığı ve bu kapsamda 100'ü aşkın ürünün nitelikli olarak alındığı topraklardan. Ormancılık faaliyetinin son derece yoğun olduğu, orman alanlarının yüz ölçümünün önemli bir kısmını kapsadığı bir şehirden bahsediyorum." diye konuştu.

Gizligider, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak temele ilk harcı döktü.

"YENİ DÖNEMDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YARIŞMASINI İSTİYORUZ"

Biga ilçesinde, Arıcılar Birliğinin yem üretim makinelerinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programda da değerlendirmelerde bulunan Gizligider, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Bunun sadece parasal destekle sınırlı olmadığını anlatan Gizligider, "Her zaman sizin yanınızdayız. Fiziksel birlikteliğin berekete dönüşmesi için sadece sizin birliğiniz değil, diğer birliklere de hitaben söylemiş olalım ki Çanakkale inşallah arıcılığın da merkezi olsun. Arı gibi çalışırsak Rabb'im bereketini verecektir." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarının yarışmasını istediklerini dile getiren Gizligider, "Bununla ilgili bir model belirledik, yakında açıklayacağız. Başarılı sivil toplum kuruluşlarının başarısına yeni başarılar katabilecek bir sistem geliyor. Hem maddi hem de başka bir sistem devreye girecek, çalışan ile çalışmayan ayrışacak." diye konuştu.

Biga Belediyesini de ziyaret eden Gizligider'e, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun ve AK Parti İl Başkanı Naim Makas da eşlik etti.