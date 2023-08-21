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Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı
Giriş Tarihi: 21.8.2023 23:04 Son Güncelleme: 21.8.2023 23:20

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 7 bin 628 personelin katılımıyla 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık" açıklamasında bulundu.

Bakan İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 7 bin 628 personelin katılımıyla 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından denetimlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı
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