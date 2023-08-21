Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık" açıklamasında bulundu.