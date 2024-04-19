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Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatıyor!
Giriş Tarihi: 19.4.2024 20:28 Son Güncelleme: 19.4.2024 20:29

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "694 milyon 461 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "694 milyon 461 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

Yumaklı'nın paylaştığı infografiğe göre; çiftçilere, Hububat- Baklagil ve Dane Mısır desteği için 462 milyon 933 bin 480 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği için 112 milyon 371 bin 560 lira, Biyolojik/ Biyoteknik Mücadele Desteği için 31 milyon 718 bin 569 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 26 milyon 458 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 23 milyon 709 bin 934 lira, Bombus Arısı Kullanım Desteği 18 milyon 86 bin 500 lira, Büyükbaş Damızlık (Düve) Hayvan Alım Desteği için 10 milyon 850 bin lira, Küçük Aile İşletmesi Desteği 5 milyon 865 bin 479 lira ve Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2 milyon 467 bin 478 lira ödenecek.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatıyor!
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