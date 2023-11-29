Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye Tarım Zirvesi’nde konuşacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla 1 Aralık 2023, Cuma günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı Zirve'de "Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği", "Tarım Kentleri", "Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası" başlıklı panellerde tarım ve finans sektörüne yön veren isimler önemli açıklamalarda bulunacak.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak Türkiye Tarım Zirvesi, T.C Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın önemli açıklamaları ile devam edecek. Türkiye'de çiftçiye verilen kredi ve desteklerin neler olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunacak Bakan Yumaklı, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili de bilgiler verecek. Bakan Yumaklı'nın katılacağı özel oturumu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör yönetecek.

Türkiye Tarım Zirvesi, 'Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği' paneliyle devam edecek. Panele; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar ve TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu katılacak. Panel, Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Panelin hemen ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı bir sunum gerçekleştirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin konuşmasının ardından zirve, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası' paneli ile devam edecek. Panelin konuşmacıları Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Serpil Günal, Kayıt Bürosu Ürün Yönetimi ve Geliştirme Direktörü Serkan Siyasal ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü olacaklar.

Zirve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.