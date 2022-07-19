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Giriş Tarihi: 19.7.2022 09:33 Son Güncelleme: 19.7.2022 09:35

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

AA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da mevkidaşı Soteldo'nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Paylaşımında, Soteldo'ya misafirperverliği için teşekkür eden Kirişci, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve görüşmelerin akabinde havadan ve karadan teknik incelemelerde bulunduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini daha da geliştireceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
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