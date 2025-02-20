Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tarım yatırımlarında hibe desteği limitleri yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, üst limitlerini değiştirmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜST LİMİTLER DEĞİŞTİRİLDİ

Bakanlığın, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Tebliğle, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14 milyon liradan 20 milyon liraya, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12 milyon liradan 18 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10 milyon liradan 16 milyon liraya çıkarıldı.

DESTEKLERİN KAPSAMI DEĞİŞTİ

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı üst limiti, 3 milyon liradan 8 milyon liraya yükseltildi. Tarımsal üretim planlaması kapsamında kanatlı eti üretimi amaçlı yetiştiricilikte planlı üretim bölgesi olarak belirlenen illerde, kanatlı eti üretimine yönelik tüm niteliklerde yapılacak projeler de destek kapsamına alındı. Tarımsal üretim planlaması kapsamında yer alan illerde, tarımsal üretim planlamasında belirtilen ürünlerde sunulan projeler, artı puan verilerek öncelikli hale getirildi.

İllerin bütçelerinin belirlenmesinde kullanılan katsayıların hesaplanmasında, ilin tarımsal üretim planlaması kapsamında olması kriteri eklendi. Yedek proje seçiminde tebliğde belirtilen projelerin son tamamlanma tarihine 3 ay kala inşai (yenilik doğurucu) faaliyet içermeyen projelere öncelik verildi.

Birinci derece tarımsal amaçlı örgütler, artı puan verilerek öncelikli hale getirildi. Tarımsal amaçlı örgütler tarafından yapılacak başvurular için uygulama rehberinde belirtilecek "kendi yürür makineler", hibe desteği kapsamına alındı. Sözleşmeli üretim yapan yatırımcılar, artı puan verilerek öncelikli hale getirildi. Destek kapsamında, öncelikli değerlendirilen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin sayısı artırıldı. Aile işletmeciliği yatırımları, yeni başvuru döneminde de destek kapsamında yer aldı.