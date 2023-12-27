Tarım ve Orman Bakanlığı yılbaşı öncesi gıda denetimi yaptı

Korkmaz, yapılan denetim ve alınan numune sonuçlarına göre tespit edilen uygunsuzluklar için Ankara'da 30,6 milyon lira idari yaptırım uygulandığını belirterek, "Ayrıca 33 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerimiz bundan sonra da etkin ve hızlı biçimde devam edecek. En büyük denetçi esasen tüketicidir." dedi.

Vatandaşların, gıda işletmelerine yönelik uygunsuzluk tespit etmesi halinde "Alo 174 Gıda İhbar Hattı"na başvuruda bulunabileceğini anımsatan Korkmaz, etiketsiz ve merdiven altı ürün alınmaması uyarısında bulundu.