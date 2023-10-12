Tarım ve Orman Bakanlığına pestisit bildirimleri yüzde 52 azaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022-2024 yıllarını kapsayan "Kalıntı Eylem Planı" çerçevesinde hem yurt içinde tüketilen hem de ihraç edilen ürünlerde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Söz konusu çalışmalar neticesinde 2022 ile 2023 yıllarının ilk 9 aylık dönemleri karşılaştırıldığında bakanlığa pestisit bildirimleri yüzde 52 oranında azaldı. Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) bildirimleri ise yıllara göre azalma gösterirken, Türkiye'de denetim ve kontroller her geçen gün artıyor.



RASFF'a konu olan veya herhangi bir nedenle Türkiye'ye geri dönen tüm gıda ve yem ürünleri ise 5996 sayılı Kanun ve Yönetmelik gereği yüzde 100 analiz edilerek, resmi kontrollere tabi tutuluyor. Bunun yanı sıra analiz sonucu uygun olmayan ürünlerin mevzuata göre Türkiye'ye girişine izin verilmiyor. Bildirim alan üretici veya ihracatçı ve bildirime konu ürünlere yönelik resmi kontroller arttırılıyor. Öte yandan, Türkiye'de pestisitlerin izlenebilirliğini sağlamak için bitki koruma ürünlerinin üretim ve ithalatında başlamak üzere nihai kullanıcıya kadar geçen sürecin takip edilmesi amacıyla bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışında "karekod" bilgisi içeren "Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi (BKÜTS)" ile takip yapılıyor.



Avrupa Birliği'nde (AB) olduğu gibi Türkiye'de de belirli bir takvim çerçevesinde 2009 yılından itibaren 223 adet bitki koruma ürünü aktif maddesi yasaklandı. Alınan diğer tedbirler ile birlikte yasaklı aktif madde nedeniyle alınan bildirimlerde yüzde 68 oranında azalma oldu.



Türkiye'de bitkisel üretim ise yıllar itibarıyla artarak 125 ile 130 milyon ton seviyelerine yükseldi. Bunun yanı sıra bitki deseni ve ürün çeşitliliği beraberinde farklı hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadeleyi de gerektiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2010 yılından itibaren biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadele uygulamalarını destekliyor. Buna göre söz konusu mücadele ve uygulamalar 2010 yılına göre 15 kat arttı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kalıntı Eylem Planı" çerçevesinde risk bazlı meyve ve sebze olmak üzere belirli ürünlerde "Hasat Öncesi Pestisit Denetimi" gerçekleştiriyor. Denetim sonucuna göre idari cezalar, ürün imhası gibi işlemler yapılıyor. Bu çerçevede 2023 yılı içerisinde 20 bin civarında numune denetimi yapılırken, yılsonu itibarıyla 24 bin denetime ulaşması hedefleniyor. Aynı amaçla "Hasat Öncesi Pestisit Denetimi" çerçevesinde hal, manav, market gibi satış noktalarında numune alınarak sıkı denetimler yapılıyor. Bu yıl içerisinde ise 16 bin 190 adet toptancı halleri ve manav resmi denetim ve kontrolleri yapıldı.