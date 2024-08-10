Tarım ve Orman Bakanlığına üst düzey atamalar yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Ersin Dilber, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Uğur Erdem, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Turgay Türkyılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Osman Yıldız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ferhat Çolak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alınırken, bu göreve Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar getirildi.