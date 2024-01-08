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Giriş Tarihi: 8.1.2024 12:34 Son Güncelleme: 8.1.2024 12:34

Tarım ve Orman Bakanlığında derecelendirme dönemi başladı! Desteklerde öncelik sahibi olunabilecek: Son gün 31 Mart...

Tarımsal amaçlı örgütler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kooperatifçiliği ve üretici birliklerini teşvik amacıyla belirlenen kriterlere göre derecelendirilerek, çeşitli teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olabilecek.

AA
Tarım ve Orman Bakanlığında derecelendirme dönemi başladı! Desteklerde öncelik sahibi olunabilecek: Son gün 31 Mart...

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, kooperatifçiliği ve üretici birliklerini teşvik amacıyla derecelendirme dönemi başladı.

Tarımsal amaçlı örgütler "todes.tarimorman.gov.tr" internet sitesi üzerinden başvurmaları halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre derecelendirilecek. 60 ve üzeri puan alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici ve üretici birlikleri "Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi" almaya hak kazanacak.

Ayrıca birlikler tarımsal teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olacak, sübvansiyonlu tarımsal kredilerde ilave faiz indiriminden yararlanabilecek ve tarımsal politikaların oluşturulmasında daha aktif rol alacak.

Başvurular, 31 Mart'a kadar yapılabilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığında derecelendirme dönemi başladı! Desteklerde öncelik sahibi olunabilecek: Son gün 31 Mart...
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