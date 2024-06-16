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Giriş Tarihi: 17.6.2024

Tarıma 51 tarla bitkisi çeşidi kazandırıldı

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Tarıma 51 tarla bitkisi çeşidi kazandırıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ülke genelindeki araştırma enstitülerince 2024'te 51 tarla bitkisi çeşidinin tescil edilerek Türk tarımına kazandırıldığını duyurdu. Yumaklı, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı TAGEM'in yerli tohumculuğun geliştirilmesine yönelik ıslah ve geliştirme çalışmaları yürüttüğüne dikkati çekti. Yumaklı, kaliteli tohumluğa ulaşmak için TAGEM'in değişen iklim ve toprak koşullarına uygun abiyotik (ekstrem sıcaklık, kuraklık, tuzluluk gibi) ve biyotik (hastalık ve zararlı) stres koşullarına dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli tohum ıslah çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.

SOYA DA BUĞDAY DA VAR
Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre, TAGEM'e bağlı ülke genelinde faaliyet gösteren araştırma enstitüleri tarafından, 2024'te 7 ekmeklik buğday, 6 arpa, 4 ayçiçeği (2 hat-2 çeşit), 3 çörekotu, 3 kuru fasulye, 3 nohut, 2 makarnalık buğday, 2 çeltik, 2 domuz ayrığı, 2 hardal (1 beyaz - 1 kahverengi hardal), 2 tek yıllık çim, 2 keten (liflik), 2 patates, 2 tütün, 1'er ak üçgül, biberiye, çivit otu, çok yıllık çim, mercimek, rezene, soya, yağ şalgamı ve yulaf çeşidi olmak üzere toplamda 51 yeni çeşit tescil ettirildi.
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Tarıma 51 tarla bitkisi çeşidi kazandırıldı
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