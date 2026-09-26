Tarıma 750 milyon dolar destek

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DÜNYA Bankası'ndan tarımsal gıda işletmelerine 750 milyon dolar destek sağlanacak. Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi ile sağlanacak bu kaynakla Dünya Bankası'ndan bu yıl temin edilen finansman tutarı 9 milyar doları aşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise finansman paketinin büyüklüğünün 10 yıl boyunca 5.3 milyar dolar olarak planlandığını söyledi.