’TarımCebimde’ uygulaması güncellendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, Tarım Cebimde mobil uygulaması üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyet alanında bulunan hizmetlerin dijitalleştirilerek son kullanıcılara ulaştırıldığını ifade etti. Kullanıcıların kimlik numarasına kayıtlı hizmetlere e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak yararlanabildiklerini aktaran Yumaklı, zaman zaman güncellemelerle uygulamanın kalitesini artırırken yeni hizmetleri de eklediklerini kaydetti. Yumaklı, uygulamada yapılan son güncellemeyle "Arıcılık" modülünün de eklendiği bilgisini verdi.

Böylece mobil uygulama üzerinden hizmet verilen modül sayısının 16'ya çıktığına dikkati çeken Yumaklı, halen Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Balıkçılık, Evcil Hayvanlar, Milli Parklar, Gıda Kontrol, Desteklemeler, Kent Tarımı, e-Devlet Hizmetleri, Faydalı Linkler, Eğitim ve Yayın, Duyurular, Su, Avcılık, Arıcılık, İddialar ve Gerçekler başlıklarıyla hizmet verildiğini belirtti.

Yumaklı, yeni eklenen modülün, arıcılık faaliyetlerinin kolayca yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir bilgi platformu sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Uygulamaya yeni eklenen 'Arıcılık' modülüyle arıcılık işletme ve koloni bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınarak tüm veriler tek bir noktadan takip edilebiliyor. Her bir koloniye ait sağlık durumu, üretim miktarı ve bakım detayları görülebiliyor, işletmenin verimliliğinin artırılması için stratejik kararların alınabilmesine olanak sağlanıyor. Aynı zamanda modül içinde aktif /pasif kovan sayılarıyla arılık bilgileri de yer alıyor. Bu modül, arıcılık bilgilerine erişimi ve işletme yönetimini kolaylaştırarak sürdürülebilir arıcılık için modern bir yaklaşım sunuyor."

BAŞKA MODÜLLER DE EKLENDİ

Yumaklı, Tarım Cebimde uygulamasında yapılan güncellemeyle ayrıca e-Devlet ve Faydalı Linkler içeriklerinin güncellendiğini aktararak, "Hayvan Varlığım" ekranına, yetiştiricilerin üzerine kayıtlı olan "Tek Tırnaklı Hayvan Varlıkları" bilgilerinin yansıtıldığını, ayrıca evcil hayvanlar kayıp bildiriminin de düzenlendiğini kaydetti.

Güncellemeyle "Hayvansal Üretim" ana başlığı altına idari para cezasının eklendiğini vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hizmetle idari para cezaları, Tarım Cebimde üzerinden tek tıkla görüntülenebilecek. Ayrıca, Ruhsatlı Veteriner İlaçları, Gübre Takip Sistemi, Tarım Sigortaları ve Poliçe Sorgulama linkleri de eklendi. Doğal afetler gibi hizmetlere de Faydalı Linkler üzerinden erişim sağlanabilecek. Üreticilerimizi, sektörümüzü hayata geçirdiğimiz yenilikler sayesinde teknolojiyle buluşturmayı, bürokrasiyi azaltmayı, verimli ve kaliteli üretime teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Bakanlığımızın iç kaynakları ve personelince geliştirilen Tarım Cebimde uygulamamızda ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapılarak, yeni hizmetler eklenecektir. Bu minvalde, son güncellemeyle eklenen yeni hizmetlerin üreticilerimize ve sektörümüze hayır ve bereket getirmesini diliyorum."