Tarımda modern uygulama! Verimli ürünler geliyor

Kütahya'nın Yakacak köyünde gerçekleştirilen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere izli ekim makinesi ve mikro granül taban gübresi tanıtıldı. Vali Musa Işın, tarımda teknoloji kullanımının önemine dikkat çekerek çiftçileri desteklere başvurmaya çağırdı.



Kütahya merkeze bağlı Yakacak köyünde gerçekleştirilen programda, çiftçilere tarımda modern uygulamaların önemi anlatıldı.



Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ve İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura katıldı.



Programın ardından bir konuşma yapan Vali Işın, tarımda teknoloji kullanımının, köylerin daha rantabl ürün elde etmesi için önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün, tarım potansiyelini ve ürün çeşitliliğini artırmak için çaba sarf ettiğini belirten Işın, projelere vatandaşların olumlu yanıt vermesi durumunda güzel sonuçlar elde edileceğine inandığını ifade etti.



Tüm çiftçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden faydalanmaya davet eden Vali Musa Işın, "Vatandaşlarımız bu projeleri mutlaka değerlendirmeli, bu fırsatları kaçırmamalıdır. Köylerimizi milletvekillerimiz ve kurumlarımızla hep birlikte yaşanabilir hale getiriyoruz. Altyapılar tamamlandı, sorunların çoğu giderildi. Şehirlerde olan yaşam kalitesini inşallah köylerimizde de gerçekleştirme gayretindeyiz" dedi.

Gençlerin köylerde kalarak çiftçilik yapmalarını önemsediklerini ve köylerin coğrafi olarak güzel olduğunu, tarım arazilerinin sulak ve verimli olduğunu belirten Vali Işın, geçen yıl Yakacak köyünde 70 milyon hasılat elde edildiğini, memnuniyet duydukları bu hasılatı daha yüksek noktalara getirme gayretinde olduklarını kaydetti.