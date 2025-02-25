Tarımda üretimin %40’ı garanti kapsamında

İklim değişikliğinin tarıma etkileri her geçen gün artıyor. Sıcaklıklarda 1-2 derecelik ısınma ekstrem iklim olaylarına neden oluyor. 100 yıl önce de dolu veya don oluyordu ancak iklim değişikliği ile birlikte hem şiddeti hem de frekansı arttı. Aynı zamanda normal yağış rejimi de bozuluyor. Bir ayda yağması gereken yağış bir günde düşüyor. İspanya'dan ABD'ye, Türkiye'den Çin'e kadar tüm coğrafyalarda tarım sektörünün ana gündem maddesi artık bu oldu. Küresel tarım sigortası pazarı büyüklüğü 2022'de 38.5 milyar dolar oldu. 2032'ye kadar 67.4 milyar dolara ulaşması ve 2023'ten 2032'ye yüzde 5.8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyümesi öngörülüyor.

38.5 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Küresel tarım sigortası pazarı büyüklüğü 2022'de 38.5 milyar dolar olarak değerlendirildi ve 2032'ye kadar 67.4 milyar dolara ulaşması ve 2023'ten 2032'ye yüzde 5.8'lik bir yıllık büyüme oranıyla büyümesi öngörülüyor. Çünkü eskiye göre dolu yağdığı zaman şiddet ve frekans çok artınca, üründe sadece iz bırakıyordu ancak artık ürünü dalından koparabiliyor.

3.2 MİLYON POLİÇE YAPILDI

Tarım Sigortaları Havuzu TARSİM 2024'te 3.2 milyon poliçe düzenlendi. 10.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı. 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. TARSİM kapsamında 3.2 milyon poliçe düzenlendi. 10.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Böylece üreticilere 2024'te 22.5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödendi. Tarımda sigortalılık oranı da yüzde 39.3'ü garanti kapsamında gerçekleştirildi. En fazla sigortalanan ürünler ise buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve mısır oldu.



EN FAZLA TAZMİNAT DOLUYA

Geçen yıl en fazla tazminat ödenen afetlerin başında 3.7 milyar lirayla dolu, 1.8 milyar lirayla hayvan ölümleri ve 1.7 milyar lirayla don hasarı geldi. Bunları 303 milyon lirayla kuraklık, 286 milyon lirayla fırtına ve 260 milyon lirayla sel-su baskınının takip etti.



2025 YILI BİTKİSEL YENİLİKLER

Bitkisel ürün sigortasında tarla ürünleri, sebzeler, fidanlarda ve çilekte geyiğin verdiği zararlar teminat altına alındı.

Patateste, ürünün fide yapraklanma döneminde yeniden ekim dikime neden olan don zararı teminat kapsamına alındı.

Ayçiçeğinde dünyanın ilk kuraklık teminatı verildi. Yağlık ayçiçeğinde kuraklık da teminat kapsamına alınırken devletin verdiği destek oranı yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarıldı.

Gelir koruma sigortasında, buğdaydan sonra arpa da teminat kapsamına alındı.



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTALARINDA YENİLİKLER

Dar Kapsamlı-2 (20 Ay ve üzeri dişi süt sığırlarının) tarifesinde, yavru atma teminatı kapsama alındı.

Dar Kapsamlı-2 (20 ay ve üzeri süt sığırları) tarifesinde Devlet Desteği Oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı.

Bakanlığın üretim planlamasında yer alan süt ve besi havzası illerinde, Bakanlık kayıt sistemlerinden gelen bilgiler baz alınarak poliçe primi üzerinden yüzde 10 oranında "Tarımsal Üretim Planlaması" indirimi uygulanacak. (Süt Havzası İlleri; Amasya, Bitlis, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat, Tunceli) (Besi Havzası İlleri; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van)

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Geniş Kapsamlı Tarifede sigorta edilecek hayvan yaşlarında, 7 yaş ve 9 yaş için sigortalanan hayvanın geçmiş 3 yıllık poliçe döneminde kesintisiz sigortalanması koşulu kaldırıldı.

Tüm hayvan hayat branşlarında, sözleşmeli üretim indirimi, yüzde 10'a çıkarıldı.

İpek Böcekçiliği sigorta kapsamına alındı.