Tarımın başkenti Konya

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, ülkemizde tarım denilince ilk akla gelen şehirlerden biri. İklim yapısı ve tarıma elverişli geniş arazi varlığı ile 'Tarım Başkenti' olarak kabul edilen kent, tarımsal üretimi, ticareti ve istihdamın yanında tarıma dayalı sanayisiyle de önde gelen şehirlerden biri. Yüzölçümü 4.083.800 hektar olan kentin 1.8 milyon hektarlık alanında tarım yapılıyor. Tarımsal alan kullanımına bakıldığında, 2022 yılında 1.487.936 hektar alanda tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, 36.452 hektar alanda sebze, 41.360 hektar alanda meyve ve 48 hektar alanda ise süs bitkileri yetiştirilmekte. % 70 kuru, % 30 oranında ise sulu tarım yapılmakta. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı yaklaşık 91 bin çiftçi fiilen tarım sektöründe faaliyet gösteriyor.Hububat başta olmak üzere birçok tarımsal ürün üretiminde birinci sırada bulunan Konya, bitkisel üretim bakımından Türkiye'de öncü durumda. Toplam üretimin % 90.4'ünü tahıllar ve diğer bitkisel ürünler oluştururken, % 7'sini sebzeler, % 2.7'sini ise meyveler oluşturuyor. Başta tahıllar olmak üzere pek çok ürünün üretiminde ise 1. sırada bulunuyor. Buğday üretiminin % 10'u, arpa üretiminin % 15'i, şeker pancarı üretiminin % 32'si, havuç üretiminin % 70'i, vişne üretiminin % 18'iyle birinci sırada, yonca, silajlık kısır, yeşil mercimek, kimyon, haşhaş, kavun ile ikinci, patates, kanola, yağlık ayçekirdeği üretimi ile de üçüncü sırada yer alıyor.Konya'nın tarımsal potansiyeli Türk tarımınıngeleceği açısından stratejik değere sahiptir.Su başta olmak üzereyapısal sorunları çözümekavuşturulduğundaKonya Kapalı Havzası,gıda güvenliği açısındanönemli bir stratejikmerkez olacaktır.