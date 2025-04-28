Tarımın geleceği için 3.063 strateji belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım, orman ve suyun geleceğinin planlandığı 4'üncü Tarım Orman Şurası'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sektörümüzün tüm paydaşları ile 3 gün sürecek şuramızda 88 günde ilmek ilmek işlenen farklı fikirler, kararlara dönüşecek. Şura'dan çıkan kararları Bakanlık olarak enine boyuna değerlendirerek Eylem Planları oluşturacağız" dedi. Şura kararları 14 Mayıs'ta Dünya Çiftçiler Gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubunda toplamda 148 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 538 hedef belirlenirken, bu hedeflere ulaşmak için 3 bin 63 strateji ortaya koyuldu. Stratejilerle beraber toplamda bin 728 sayfalık dev bir kütüphane oluşturuldu. 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında güncel ve stratejik konuları ele alan 4 adet atölye çalışmasına da toplamda 3 bin 450 kişi katıldı. Yumaklı, Şura'nın başlangıcından bu yana bin 597 şura üyesinin gruplarda görev aldığını belirtti. Yumaklı, önceki şuralardan farklı olarak "Atölye Çalışmaları' ismi verilen yan etkinliklerin planlanarak 4 atölye gerçekleştirildiğini belirtti. Yumaklı, "Eylem planlarımızı bir bir politikalarımıza entegre ederek, sektörümüzün gelecek 10 yıllarına, 20 yıllarına ışık tutacağız" dedi.