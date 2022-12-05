Tarımın kalbi İzmir’de attı

Yeni Asır öncülüğünde düzenlenen 'Yeni Asır Tarım Buluşması' İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleşti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yüzölçümünün yüzde 30'u tarım alanı olan İzmir'in Türkiye'deki tarımsal üretimde dördüncü şehir olduğuna dikkat çekerek, "Sanayi, ihracat, ticaret, sağlık turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, plaj turizmi bunların hepsine sahip. Tarımda da hep ilklerin şehri olagelmiş bir şehir. Bu anlamda İzmir'in kıymetini bilmemiz lazım. Bu değerli mücevheri ustalıkla işlememiz lazım. Ben inanıyorum ki İzmir çok uzak olmayan bir vadede her anlamda hak ettiği yeri alacak" dedi.İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin Dijital Tabanlı Tarım Haritası'nın oluşturulması gerektiğini belirterek, "Halihazırda kullanılmakta olan verim izleme sistemlerine ek olarak yapay zeka uygulamalarına sahip sensörler aracılığıyla optimum miktarda su ve gübre kullanımının gerçekleştirilmesi, toprak analizlerinin yapılması ve ürün çeşidinin belirlenmesini de içeren bütünleşik bir veri analizine sahip üretim modelinin oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Dünyada söz sahibi olabilmek için sürdürülebilir bir tarım ülkesi haline gelmemiz şart" değerlendirmesinde bulundu.