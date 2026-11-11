Tarımın yeni madeni atıktan servet çıkıyor

Türkiye'de tarım ekonomisinin yeni gözdesi, bugüne kadar çoğu zaman çöpe giden veya tarlada kalan üretim artıkları oldu. Meyve çekirdeklerinden kozmetik yağı, fındık kabuğundan aktif karbon, zeytin posasından enerji, budama artıklarından biyokömür üretilmesi yeni girişim fırsatlarının kapısını açıyor. Dünyada büyüyen döngüsel ekonomi yaklaşımı Türkiye'de de karşılık bulurken, yeşil dönüşüm destekleri ve teknoloji yatırımları tarımsal atıkların ekonomik değerini artırıyor. Böylece çiftçinin hasattan sonra geride bıraktığı ürünler, sanayinin yeni hammaddesine dönüşüyor.

62 MİLYON TONLUK SERVET

Türkiye'nin tarımsal atık potansiyeli dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası'na dayandırılan verilere göre ülkede yıllık yaklaşık 62.2 milyon ton bitkisel atık potansiyeli bulunuyor. Bunun 46.3 milyon tonunu tarla bitkileri, 11.9 milyon tonunu sebze üretimi, 4 milyon tonunu ise bahçe bitkileri oluşturuyor. Bu büyük kaynak, enerji üretiminden kozmetiğe, gübreden biyoplastiklere kadar farklı sektörler için yeni bir ekonomik fırsat sunuyor.

ÇEVRECİ ÜRETİME DESTEK

Yeni ekonominin dikkat çekici örneklerinden biri Sakarya'da ortaya çıktı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle Sakarya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan teknik analizde, kentte yıllık yaklaşık 480 bin ton mısır, fındık ve buğday atığının ileri dönüşüm yöntemleriyle değerlendirilmesi halinde 850 milyon TL ekonomik değer yaratılabileceği hesaplandı. Biyoplastik, aktif karbon, nanoselüloz ve biyoyakıt üretimi bu potansiyelin başlıca alanları arasında gösteriliyor. Böylece tarımsal üretim bölgeleri, katma değerli sanayi yatırımları için de yeni merkezlere dönüşme fırsatı yakalıyor.Tarımsal atık ekonomisini büyütebilecek en önemli gelişmelerden biri de yeşil dönüşüm yatırımlarına sağlanan finansman. Dünya Bankası destekli 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, şirketlerin kaynak verimliliği ve çevreci üretim teknolojilerine yatırım yapmasını destekliyor.

İŞLETMELER İÇİN FIRSAT

Bunun 175 milyon dolarlık bölümü TÜBİTAK aracılığıyla araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı kırsal kalkınma programında ise uygun yatırımlara yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği öngörüldü. Bu kaynaklar yalnızca tarımsal atıklara ayrılmış olmasa da uygun teknoloji ve işleme projeleri için önemli fırsatlar oluşturuyor.





ÇEKİRDEKTEN KOZMETİK KABUKTAN KARBON

Tarımsal atıkların ekonomik değerini artıran en önemli unsur, farklı sektörlerde kullanılabilmesi. Üzüm çekirdeğinden kozmetik yağı, narenciye kabuklarından pektin ve uçucu yağ, fındık kabuklarından aktif karbon üretilebiliyor. Budama artıkları ise biyokömüre dönüştürülerek uygun koşullarda toprak iyileştirmede kullanılabiliyor. Girişimciler açısından asıl kazanç, düşük değerli atıkları işleyerek standartlaştırılmış ve yüksek katma değerli sanayi ürünlerine dönüştürmekten geliyor.



KIRSALDA YENİ GİRİŞİMCİLİK DALGASI

TARIMSAL atıkların değerlendirilmesi kooperatiflerin, küçük işletmelerin ve teknoloji girişimlerinin de faaliyet gösterebileceği yeni bir alan oluşturuyor. Meyve suyu tesislerinden çıkan posaların işlenmesi, zeytin üretiminden kalan pirinanın değerlendirilmesi yeni iş modelleri arasında öne çıkıyor. Ancak bu yatırımların başarısında toplama, taşıma, enerji ve işleme maliyetleri belirleyici oluyor. Toprak verimliliğinin korunması için bitkisel kalıntıların tamamının araziden uzaklaştırılmaması da önem taşıyor. Yeşil dönüşüm finansmanı, teknolojik gelişmeler ve kırsal kalkınma destekleriyle birlikte tarımsal atıklar, Türkiye'nin katma değerli üretim potansiyelini artırabilecek yeni alanlardan biri haline geliyor. Tarımda yeni dönemin kazancı yalnızca yetiştirilen üründe değil, hasattan geriye kalanlarda da aranıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör