Tarımın yeni normali ‘iklim değişikliğine uyum’

Küresel iklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına alırken Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye, en ufak iklim değişikliğinden bile etkileniyor. İklim değişikliği tarımsal üretim, hayvancılık, orman ve suyu da tehdit edebiliyor. Tarımsal üretimde yeni normal ise iklim değişikliğine uyumlu politikalar oluyor.

1.597 UZMAN GÖRÜŞÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim ve tüketimin yapıldığı her alana iklim değişikliğinin gerekliliğini entegre etmeye devam ediyor. Planlı üretimden su kaynaklarını verimli kullanımını teşvik etmeye kadar birçok politikayla çevre dostu üretimi temel hedef haline getiren Bakanlık, yeni stratejilerle iklim değişikliğine tam uyumlu bir üretim modeline geçmeye hazırlanıyor. IV. Tarım ve Orman Şurası'nda 1.597 uzman görüşüyle yeni hedefler belirleyen Bakanlığın temel hedefi 'iklim değişikliğine uyumlu üretim' oldu. Bu kapsamda tarımsal üretim planlamasında su ürünlerindeki stratejik ürün listesi genişletilecek. Kritik ürün tedariki ise güvence altına alınacak. Öte yandan içme suyu kayıplarıyla mücadelesine hız veren Bakanlığın yeni hedefi, içme suyu kayıplarının yüzde 25'e düşürülmesi oldu. İklim değişikliğine uyumlu üretim sürecinde su kaynaklarının verimli kullanımı temel hedef olarak belirlenerek stratejiler de buna göre şekillendi. Buna göre peyzaj alanlarında daha az su tüketen bitki kullanımı yaygınlaştırılırken kent tarımı ve dikey tarımla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.