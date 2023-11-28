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Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:45 Son Güncelleme: 28.11.2023 10:46

Tarımsal amaçlı örgütler derecelendirilecek! 60 üzeri puan alanlara ayrıcalık tanınacak

Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri derecelendirme kapsamına alındı. 60 ve üzeri puan alanlar, tarımsal desteklemelerde ayrıcalık, faiz indirimi, organizasyonlara davet, karar alma süreçlerine katılım gibi imkanlardan yararlanabilecekler.

AA
Tarımsal amaçlı örgütler derecelendirilecek! 60 üzeri puan alanlara ayrıcalık tanınacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle tarımsal amaçlı örgütlerin, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde derecelendirmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, derecelendirme kapsamına alınırken derecelendirme komisyonu, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personelinden oluşacak.

AYRICALIK TANINACAK

Başvuru yapanlardan "60 ve üzeri puan" alanlar, "Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi" almaya hak kazanacak. 60 ve üzeri puan alanlar, tarımsal desteklemelerde ayrıcalık, faiz indirimi, organizasyonlara davet, karar alma süreçlerine katılım gibi imkanlardan yararlanabilecekler.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tarımsal amaçlı örgütler 1 Ocak-29 Şubat 2024 tarihlerinde Bakanlık internet sitesinde yer alan linkten veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

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Tarımsal amaçlı örgütler derecelendirilecek! 60 üzeri puan alanlara ayrıcalık tanınacak
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