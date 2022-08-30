Tarımsal atıktan yapılan gübre verimi yüzde 42 artırdı

YILDA TARIMSAL ATIKTAN 6 MİLYON TON ORGANİK GÜBRE ÜRETİLEBİLİR

Mücevher, tarımsal atık ve tavuk dışkısıyla elde edilecek kompostun, organik artıkların geri kazandırılması, toprağın korunması ve çiftçinin refah düzeyinin artırılmasında katkı sağlayacağını aktararak, "Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada yılda yaklaşık 6 milyon ton gübre elde edilebileceğini hesapladık. Tarım arazisinde dekara 1 ton kompost uygulandığını düşünürsek, ülke için 6 milyon dekar, Konya ve Karaman için ise 300 bin dekar bir tarım arazisinin organik gübre ihtiyacını karşılayabileceği ortaya konuldu" ifadesini kullandı.