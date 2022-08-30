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Giriş Tarihi: 30.8.2022 12:15 Son Güncelleme: 30.8.2022 12:16

Tarımsal atıktan yapılan gübre verimi yüzde 42 artırdı

AA
Tarımsal atıktan yapılan gübre verimi yüzde 42 artırdı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünce yürütülen çalışmada, tavuk gübresi, ayçiçeği ve mısır atıklarından organik madde değeri yüksek kompost elde edildi.

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünde tarımda sıfır atık parolası üzerine çalışan uzmanlar, hasat sonrası tarlada kalan mısır ve ayçiçeği atığını toprağa kazandırmak üzere başlattığı iki yıllık çalışmanın sonuna geldi.

Projede ülkede mısır, ayçiçeği artıkları ve tavuk gübresi bir dizi işlemden geçirilerek gübre formuna dönüştürüldü. Silajlık mısır tarlasında kullanılan kompost gübre denemesinde yüksek rekolte değerine ulaşıldı.

ÇALIŞMAYLA ORGANİK ATIK DEĞERLENDİRİLEREK TOPRAĞA KAZANDIRILDI

Enstitüde projenin yürütücüsü Uzman Araştırmacı Dr. Osman Mücevher, organik maddenin canlı yapısında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de tarım arazilerinin büyük çoğunluğunda organik madde değerinin yüzde 2'den az olduğuna değinen Mücevher, organik madde miktarını artıran uygulamaların teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

Mücevher, çalışmayla organik atığın değerlendirilerek toprağa kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Organik madde varlığı artmasıyla toprak kalitesinde iyileşme ve bitki veriminde artış olmaktadır. Kimyasalı yerine organik gübrenin kullanımıyla toprak verimliliğinin artırılmasında, korunmasında ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. İki yıl süren çalışmamızda, farklı materyallerle zenginleştirilmiş tavuk gübresi ve tarımsal artıklardan elde edilen kompostun, toprak kalitesi ve silajlık mısır bitkisinin gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Aynı zamanda akademik çalışma özelliği taşıyan bu proje kapsamında, sahadaki denemelerde silajlık mısırda verimde ortalama yüzde 42,54 artışla dekarda 13 ton rekolte elde edildi."

YILDA 3,6 MİLYON TON MISIR VE AYÇİÇEĞİ ATIĞI TOPRAĞA KARIŞIYOR

Tarlalara dökülen tavuk gübresinin doğrudan kullanımındaki tuzluluk problemi ve rahatsız edici kokunun kompost yapımıyla bertaraf edildiğini vurgulayan Mücevher, Türkiye'nin organik gübre üretimi potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin mısırda 2 milyon 497 bin ton ayçiçeğinde ise 1 milyon 151 bin ton tarımsal atık potansiyeli olduğunu anlatan Mücevher, ülkede yılda 10 milyon ton yaş tavuk dışkısı olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

YILDA TARIMSAL ATIKTAN 6 MİLYON TON ORGANİK GÜBRE ÜRETİLEBİLİR

Mücevher, tarımsal atık ve tavuk dışkısıyla elde edilecek kompostun, organik artıkların geri kazandırılması, toprağın korunması ve çiftçinin refah düzeyinin artırılmasında katkı sağlayacağını aktararak, "Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada yılda yaklaşık 6 milyon ton gübre elde edilebileceğini hesapladık. Tarım arazisinde dekara 1 ton kompost uygulandığını düşünürsek, ülke için 6 milyon dekar, Konya ve Karaman için ise 300 bin dekar bir tarım arazisinin organik gübre ihtiyacını karşılayabileceği ortaya konuldu" ifadesini kullandı.

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Tarımsal atıktan yapılan gübre verimi yüzde 42 artırdı
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