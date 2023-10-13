Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, ilk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Kente ilişkin bilgiler aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirterek, "Bölgenin ihya ve inşası için devletimiz tüm imkanlarıyla başlattığı çalışmalarını halen sürdürüyor. Bakanlık olarak biz de tüm imkanlarımızı hem Malatya'ya hem diğer 10 ilimize seferber ettik. İçme ve kullanma suyu temini için DSİ yoğun şekilde sondaj çalışması yaptı. Sağlıklı gıda temini için aralıksız ve etkin bir gıda denetimi gerçekleştirdik. Tarımsal destekleri öne çektik ve üreticimize Malatya'da 408 milyon lira, 11 ilimizde 13,7 milyar lira nakdi destek verdik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz üreticilerimizin ellerindeki tarımsal ürünleri değer fiyatında alarak, üreticiye destek oldular" dedi.

Deprem nedeniyle mağdur olan besicilere de destek sağladıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Depremin etkilediği illerimizdeki hayvan yetiştiricilerimize 1 milyar 382 milyon lira yem desteği verdik. Yetiştiricilerimizin yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Malatya'da 3 bin 466 ton, diğer illerimizle birlikte toplam 16 bin ton yem dağıttık. Barınakları yıkılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için Malatya'da 2 bin 807, toplamda 17 bin çadır temin ettik. Yetiştiricilerimizin besilik hayvanlarını ve ürettikleri sütleri aldık. Afet bölgesinde programlı aşıları devam ettirmek için aşı üretimi ve tedariki düzenli bir şekilde sağlandı. Kırsal alanda üreticilerin zararlarını tespit ve onlara destek olmak üzere farklı illerden 15 binden fazla personelimizi deprem bölgesinde görevlendirdik" diye konuştu.

'BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAĞITIMINI MALATYA'DAN BAŞLATIYORUZ'

Bakan Yumaklı, deprem bölgesinde 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı yaptıklarını ve büyükbaş hayvan dağıtımına da Malatya'dan başlanacağını dile getirerek, "İnşallah bugün de depremde hayvanları telef olan yetiştiricilerimize büyükbaş hayvan dağıtımını Malatya'dan başlatıyoruz. Diğer illerimize de eş zamanlı olarak başlıyoruz. Malatya'daki yetiştiricilerimize 550, deprem bölgesine ise toplam 5 bin 804 büyükbaş hayvan vereceğiz. Yetiştiricilerimiz için inşallah verimli olur. Dağıttığımız hayvanlar TİGEM'in üstün damızlık özelliklerine sahip hayvanlarıdır. 1'iniz 5 olsun, 10 olsun, 20 olsun, hayırlı bereketli olsun inşallah. Bu şehrin, bu ülkenin sizin üreteceğiniz ürünlere bugün ihtiyacı var, yarın daha çok ihtiyacı olacak" şeklinde konuştu.

'BİR BAL ORMANI DAHA KURACAĞIZ'

Malatya'da yeni bir bal ormanı daha kurulacağını anlatan Bakan Yumaklı, "Bu yılsonuna kadar Malatya'da 2 milyon fidanı toprakla buluşturacak, bir bal ormanı daha kuracağız. Bu yılsonuna kadar Malatya'da 449 aileye 60 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe desteği sağlamış olacağız. Malatya'da ekoturizm alanı tesis edeceğiz ve doğa turizminden daha çok pay almasını sağlayacağız. 30 bin yabani alıç ağacına aşılama yapılacak, 25 bin menengiç ağacına Antep fıstığı aşılayacağız" dedi.

'630 MİLYON LİRAYI DAHA ÜRETİCİLERİMİZİN HESAPLARINA AKTARIYORUZ'

Bakan Yumaklı, Son 21 yılda ülke genelinde AK Parti iktidarında çiftçilere 845 milyar liraya yakın destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl şu ana kadar 47 milyar liraya yakın tarımsal destek ödemesi yaptık. Bugün de çeşitli kalemlerde toplam 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Yılsonuna kadar bu rakam 63,4 milyar lirayı bulacak. Önümüzdeki yıl için de bu rakamı 91,5 milyar lira olarak belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi; hububat grubu için, geçen yıl başladığımız, mazot ve gübre desteklerinin ekim öncesinde ve ayni olarak ödenmesi uygulamasına bu yıl da devam ettik. Bu kapsamda 11,2 milyar lirayı çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına geçen hafta tanımladık. Bu uygulamayı diğer ürünler için de yaygınlaştırılacağız."