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Giriş Tarihi: 27.10.2023 16:24 Son Güncelleme: 27.10.2023 16:27

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor
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