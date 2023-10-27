Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."