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Giriş Tarihi: 21.7.2024

Tarımsal destekleme 119 milyon lirayı aştı

Tarımsal destekleme 119 milyon lirayı aştı
Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 119 milyon 106 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirerek, detayları paylaştı. Buna göre "Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 64 milyon 910 bin 785 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 35 milyon 791 bin 503 lira, düve alım desteği 17 milyon 120 bin, yağlı tohumlu bitkiler desteği 1 milyon 106 bin 112 lira, toprak analiz desteği 177 bin 600 lira olmak üzere toplamda 119 milyon 106 bin TL ödemeyi çiftçilerimizin hesaplarına aktardık" denildi.
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Tarımsal destekleme 119 milyon lirayı aştı
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