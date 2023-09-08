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Giriş Tarihi: 8.9.2023 15:53

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 milyon 85 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

AA
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 milyon 85 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu tutarın tamamı "uzman eller proje desteğine" ödenecek.

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Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
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