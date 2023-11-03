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Giriş Tarihi: 3.11.2023 16:08 Son Güncelleme: 3.11.2023 16:08

Tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

AA
Tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira, uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira ve düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

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Tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara yatacak
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