Tarımsal elektrik faturasına ilişkin müjde!

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, tarımsal amaçlı elektrik kullanımı sonucu gelecek faturaların aylık değil hasat dönemi sonrası hesaplanacağı müjdesine ilişkin, "Çiftçinin eline para geçtikten sonra borçlarını ödeme kolaylığı ciddi anlamda bir likidite katkısı sağlayacaktır." dedi.

ÖZELLİKLE SULANABİLİR ARAZİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GİRDİ

Ünal, tarımsal amaçlı elektrik kullanımının, özellikle sulanabilir araziler için çok önemli bir girdi olduğunu söyledi.

Kısıtlı su kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmek adına özellikle basınçlı sulama sistemlerinin önem taşıdığının altını çizen Ünal, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşüren kararı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdiklerini ifade etti.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAPSAMINA ALINDI

Mehmet Ali Ünal, tarımsal sulama birliklerinin ve tarımsal üreticilerin kullandıkları elektrik bedelinin 10 milyon liraya kadar olan kısmının, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındığını da anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrasında, tarımsal amaçlı elektrik kullanımı sonucu gelecek faturaların aylık değil hasat dönemi sonrası hesaplanacağı müjdesini verdiğine dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Birlik olarak bu adımı son derece olumlu buluyoruz. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığına verdiğimiz sektörel notlarda özellikle destekleme noktasında borçlar ve ödemeler dengesinin çiftçi takvimine göre belirlenmesi talebimiz olmuştu. Bu kapsamda çiftçinin eline para geçtikten sonra borçlarını ödeme kolaylığı ciddi anlamda bir likidite katkısı sağlayacaktır. Neyi ne zaman verdiğiniz veya ne zaman aldığınız tarım gibi esnekliği yüksek sektörlerde çok önemlidir. Ziraat Bankası eliyle faizsiz kredi vermek ve hasat dönemi ödenmek suretiyle yapılacak olan bu düzenleme bu yönüyle çok önemlidir. Yine aynı şekilde geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatma seçeneğini de çiftçilerimizin yeni bir sayfa açabilmesine olanak sağlayacaktır."

Gelecek günlerde ayrıntıları belli olacak düzenlemenin, Türk tarımına ve çiftçisine doğrudan ekonomik katkı sağlayacağının ve artan maliyetleri düşüreceğinin altını çizen Ünal, gıda enflasyonunu baskılayabilmek adına elektriğin yanı sıra diğer girdilerin de bu tarz düzenlemelerle devlet tarafından güvenceye alınmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.