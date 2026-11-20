Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %32,36 arttı, aylık %3,78 arttı.



Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,73 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,36 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,88 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %4,05 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,02 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %33,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %22,97 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %53,38 artış ile enerji ve yağlayıcılar, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %9,56 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör