Tarımsal üretimde Cumhuriyet rekoru! Bakan Yumaklı duyurdu 140 milyon tonu aştı

BİTKİSEL ÜRETİM 140 MİLYON TONU AŞTI

2026 yılının tarımsal üretim açısından verimli geçtiğini belirten Yumaklı, iklim koşullarının da üretime olumlu katkı sağladığını söyledi.

Yumaklı, "2026 yılı ise tarımsal üretimde hamdolsun çok güzel bir yıl oldu. İklim şartları da bize yardımcı oldu hamdolsun ve sektörün de altyapısının güçlü olması ile birlikte bu yılki bitkisel üretim beklentimiz 140 milyon tonu aşmış durumda." dedi.

Bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek bitkisel üretim seviyesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu rakam Cumhuriyet tarihimiz boyunca ulaştığımız en yüksek rakamdır; bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni üretim sezonu için çiftçilerin hazırlıklara başladığını belirten Yumaklı, yeni dönemin de bereketli geçmesini diledi.