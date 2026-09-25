Tarımsal üretimde Cumhuriyet rekoru! Bakan Yumaklı duyurdu 140 milyon tonu aştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de katıldığı programda Türkiye'nin tarımsal üretimine ilişkin güncel verileri ve sektöre yönelik yeni finansman imkanlarını açıkladı. Yumaklı, 2026 yılı bitkisel üretim beklentisinin 140 milyon tonu aştığını belirterek bu seviyenin Cumhuriyet tarihinin en yüksek bitkisel üretim rakamı olduğunu ifade etti.
Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılasının 2025 sonu itibarıyla 83,2 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin dünyada tarımsal hasıla sıralamasında 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi.
BİTKİSEL ÜRETİM 140 MİLYON TONU AŞTI
2026 yılının tarımsal üretim açısından verimli geçtiğini belirten Yumaklı, iklim koşullarının da üretime olumlu katkı sağladığını söyledi.
Yumaklı, "2026 yılı ise tarımsal üretimde hamdolsun çok güzel bir yıl oldu. İklim şartları da bize yardımcı oldu hamdolsun ve sektörün de altyapısının güçlü olması ile birlikte bu yılki bitkisel üretim beklentimiz 140 milyon tonu aşmış durumda." dedi.
Bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek bitkisel üretim seviyesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu rakam Cumhuriyet tarihimiz boyunca ulaştığımız en yüksek rakamdır; bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni üretim sezonu için çiftçilerin hazırlıklara başladığını belirten Yumaklı, yeni dönemin de bereketli geçmesini diledi.
TARIMSAL HASILADA DÜNYADA 7'NCİ SIRAYA ÇIKILDI
Türkiye'nin tarımsal hasılasının 2025 yılı sonu itibarıyla 83,2 milyar dolara ulaştığını belirten Yumaklı, 24 yıl önce tarımsal hasılada dünyada 12'nci sırada bulunan Türkiye'nin bugün 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi.
Yumaklı, bu başarıda üreticiler, çiftçiler, sanayiciler ve sektörün diğer paydaşlarının katkısı bulunduğunu belirterek teşekkür etti.
DÜNYA BANKASI'NDAN 10 YILLIK, 5,3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN
Yumaklı, Dünya Bankası ile imzalanan finansman anlaşmasına ilişkin de bilgi verdi.
Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi kapsamında 10 yıl boyunca toplam 5,3 milyar dolarlık finansman sağlanacağını açıklayan Yumaklı, projenin tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını söyledi.
Finansman desteğinin tarım ve gıda alanındaki tesis, inşaat ve makine-ekipman yatırımlarında kullanılacağını belirten Yumaklı, üretimin katma değerli ürünlere dönüştürülmesini hedeflediklerini ifade etti.
Yumaklı, "10 yıl boyunca devam edecek bu proje ve 5.3 milyar dolarlık bir rakamı ihtiva ediyor. İnşallah Dünya Bankası tarafından onaylanan ilk 750 milyon doların çağrısını bu yıl bitmeden yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Projenin başvuru şartları ve detaylarının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından açıklanacağını belirten Yumaklı, kurumun projede yürütücü olarak görev yapacağını söyledi.
"TARIM DİPLOMASİSİNİ ÖNE ÇIKARIYORUZ"
Tarım diplomasisinin Türkiye'nin uluslararası ilişkilerindeki öneminin arttığını belirten Yumaklı, son 3 haftada Çin, Almanya ve Rusya ile tarım alanındaki temasların güçlendirildiğini söyledi.
Yumaklı, bu temasların anlaşmalar ve mutabakatlarla Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda sonuçlara dönüştürüldüğünü ifade etti.
Gıda arz güvenliğini küresel gelişmelere karşı daha dayanıklı hale getirmeye çalıştıklarını belirten Yumaklı, Türk tarım ürünlerinin farklı pazarlarda daha fazla yer alması için de çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
Yumaklı, "Ülkemizin bölgesinde ve dünyada güçlenen bir diplomasi anlayışının en önemli unsurlarından birisi olarak da artık tarım diplomasisini öne çıkardığımızı söylemek istiyorum." dedi.