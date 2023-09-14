Tarımsal üretimde yeni dönem! Bakan Yumaklı: 40-50 yıllık bir hikayesi var

"Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yumaklı, bugünü "Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Kütahya'da geçireceklerini belirterek, Kütahya'nın Türkiye'nin göz bebeği illerinden olduğunu söyledi.

Son 15 günde dünyada çok önemli toplantılar yapıldığını anımsatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı ve dünya gündemini uzunca bir süre domine eden G20 zirvesiydi. Bir diğeri benim de katıldığım Dünya Gıda Örgütü ile 9 ülkenin tarım bakanlarının iştirak ettiği küresel gıda kriziyle alakalıydı. Ayrıca bu süreç içerisinde yine Asya ülkelerinin kendi içlerinde buna benzer toplantıları oldu. Bu toplantıların ana konusu gıda arz güvenliği. Bu nedenle işte bu 'yeni normal' dediğimiz iklim değişikliğinden tutun da jeopolitik risklere kadar, doğal afetlere kadar bütün hususların, sadece bizim ülkemizi değil, dünyadaki bütün ülkeleri benzer şekilde etkilediğini görmemiz ve düşünmemiz mümkün. Dünyadaki bütün ülkeler işte bu yeni normallerden etkilendi. Etkilenecek ve etkilenmeye de devam ediyor."

Bakan Yumaklı, en son Fas'ta deprem meydana geldiğini, Libya'da ise sel nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadığını dile getiren Yumaklı, "Dolayısıyla bütün dünya ülkelerinin bu 'yeni normal' dediğimiz unsurlardan eşit derecede etkileneceğini, 'eşit derecede' derken hani bu unsurlardan etkileneceğini ama dozajının farklı olacağını söyleyebilirim. Dünyanın ajandasında işte bu söylediğim riskler var. Biraz önce bahsettiğim toplantılarda üretimden gıda arz güvenliğine kadar bunların ticaretinden lojistiğe kadar, yatırımlarından pazarlamasına kadar tarımsal altyapının nasıl geliştirilebileceğini ve sürdürülebilir üretimin nasıl olacağına kadar her alanda yapılması gerekenler tartışılmaya başlandı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, son dönemdeki gıda milliyetçiliği konusuna değinerek, "Ülkelerin korumacı, gıdayı kendilerine birincil konu olarak elde edip gerekli gıda miktarını kendi ülkelerinde tutmakla ilgili çok ciddi bir gayretleri var." dedi.