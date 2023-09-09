Tarkim’e 2.7 milyon kişi ortak oldu

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Gübre Fabrikaları'nın iştiraki olan Tarkim Bitki Koruma'nın 5-6 Eylül'de talep toplanan halka arzının sonuçları açıklandı. Şirketin sermayesinin yüzde 23.8'ini temsil eden 5 milyon adet hisse, 107.5 liradan halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 537.5 milyon TL oldu. Halka arza 20.7 milyon adetle, satılan hisselerin 4.14 katı talep geldi. Tarkim'de 2 milyon 675 bin 408 kişiye hisse satıldı. Tarkim hisseleri 12 Eylül'de borsada işlem görmeye başlayacak. Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, halka arzın temel amacının kurumsallaşma, şirket değerlerinin ortaya çıkması ve şirkete değer yaratacak diğer yatırım fırsatlarının fonlanması olduğunu belirtti. Holdingi "Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi" olarak nitelendiren Hamurcu, "Tarımda ve tarımsal sanayide uçtan uca üretimin her aşamasında çiftçinin ve tüketicinin yanında olan Tarım Kredi Grubu'na güvenen 2 milyon 675 bin 408 yatırımcıya teşekkür ediyoruz" dedi.