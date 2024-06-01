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Giriş Tarihi: 1.6.2024 14:25 Son Güncelleme: 1.6.2024 14:26

Tarlada kilosu 15 TL markette 80 TL

Kapya biberi tarlada kilosu 15 TL'den satılırken marketlerde 80 TL'den alıcısıyla buluşuyor.

DHA
Tarlada kilosu 15 TL markette 80 TL

Kapya biberinin tarladaki ile marketteki fiyat farkı 5 katına ulaştı. Tarlada 15 TL'den satılırken marketlerde 80 TL'den satılıyor.

TARLADA KİLOSU 15 TL MARKETTE 80 TL

Adana'da tarlada kilosu 15-20, meyve sebze halinde ise 20-30 liraya satılan kapya biberin marketteki fiyatı 65- 80 liraya kadar çıkıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "Kapya biberin fiyatları hala olması gerektiğinden çok yüksek. Tüketici, ürün almakta zorlanıyor" dedi.

Verimli tarım arazilerine sahip olan Çukurova'da, kapya biberin tarlada kilosu 15-20 lira, meyve sebze halinde kalitesine göre 20-30 lira arasında değişirken, market raflarında kilogramı 65-80 lira arasında satılıyor.

Raf ile hal arasındaki fahiş fiyat farkının hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor duruma düşürdüğünü belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, yetkililere denetim çağrısı yaptı.

Normal şartlarda hal fiyatına göre kapya biberin marketlerde kilogramı 40-50 lira arasında satılması gerektiğini dile getiren Doğan, "Her nedense marketlerde sürekli fahiş fiyatlar var. Kapya biberin kilogram fiyatı 3-4 gün önce 90 liraya kadar dayanmıştı. Bugünlerde biraz düşüş yaşandı fakat fiyatlar hala olması gerektiğinden çok yüksek. Tüketici ürün almakta zorlanıyor. Hal fiyatına göre yüzde yüz fiyat arttırsalar yine bu şekilde olmaması lazım. Tüketicilere çağrım ürünlerini buradan almalarıdır. Yetkililerin sıkı bir denetim yaparak bu durumun önüne bir an önce geçmeleri gerekiyor" dedi.

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Tarlada kilosu 15 TL markette 80 TL
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