Tarladan pazara üretici korunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, semt pazarlarında üreticilere, toptancı hallerinde ise üretici örgütlerine ayrılan satış alanlarının yüzde 20'den 30'a çıkarılacağını söyledi. Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bolat, "Mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için ayrılan kaynağın 65 milyar TL'ye yükseltilmesini öngörüyoruz" dedi.

HAL'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Sebze ve meyve ticaretinde üreticilerin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler hakkında bilgi veren Bolat, Hal Kanunu'nda değişiklik yapılması için taslak hazırlandığını söyledi. Bolat, semt pazarlarında üreticilere, toptancı hallerinde ise üretici örgütlerine ayrılan satış alanlarının yüzde 20'den 30'a çıkarılabilmesine yönelik yetki düzenlemesinin taslakta yer aldığını belirtti. Belirli perakendecilerin satacakları ürünlerin yüzde 20'yi aşmayacak şekilde belirlenecek bölümünü üretici ve üretici örgütlerinden satın almalarının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Bolat, üretici örgütlerine hal kurmaları için bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesi, ürün bedellerinin bankalar üzerinden ödenmesi ve üretici örgütleri aracılığıyla pazarlanan ürün bedellerinden gelir vergisi stopajının kaldırılmasının da planlandığını kaydetti. Bolat, stokçuluk gibi piyasa bozucu faaliyetlerden ceza alanların üç yıl boyunca kamu desteklerinden yararlandırılmamasına yönelik düzenlemenin de taslakta bulunduğunu açıkladı.

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Esnaf ve sanatkârlara finansman desteklerine değinen Bolat, 2026 yılının ilk 10 ayında 168.1 milyar liranın üzerinde Hazine destekli kredi kullandırıldığını söyledi. Kredi imkânlarının iyileştirildiğini belirten Bolat, "İşletme kredilerinin üst limitlerini 1.5 milyon TL'ye, yatırım kredilerinin üst limitleri ise 3.5 milyon TL'ye çıkardık" açıklamasında bulundu. Bolat, Bulgaristan ile yeni bir gümrük kapısı açılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.



İSRAİL İLE TİCARETE MÜSAMAHA YOK

İSRAİL ile ticaretin 2.5 yıldır tamamen sonlandırıldığını belirten Bolat, İsrail limanlarına Türk bayraklı gemi yanaşmasına müsamaha göstermediklerini söyledi. Bolat, "Ne Türk bayraklı gemiler İsrail limanlarına yanaşabilir, ne de İsrail bayraklı gemiler bizim limanımıza yanaşabilir. Kurallara aykırı hareket edenlere gerekli işlemleri uygulayacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör