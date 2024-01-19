TARSİM Bitkisel Ürün Sigortaları Tekamül Eğitimleri başladı

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, bitkisel ürün sigortası eksperlerine yönelik olarak ocak ve şubat aylarında, Türkiye genelinde 12 farklı noktada gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ilk durağı Manisa oldu.

2024 yılı Bitkisel Ürün Sigortaları Tekamül Eğitimleri programının açılışına, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı'ndan Furkan Tayfun Özener ve Nuray Yalçın, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik ile beraberindeki heyet ve eksperler katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Engürülü, Türkiye'de olduğu kadar uluslararası arenada da takdir edilen TARSİM Sistemi'nin, dünyadaki diğer ülkelere de tarım sigortacılığı alanında rol model olduğunu belirtti.

Tarım sigortalarında 2023 yılını değerlendirip, 2024 yılı beklentileri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Engürülü, sistemde hasar tespit operasyonunun, geçmişten günümüze kadar en önemli süreçlerden birisi olduğunu ve bu sürecin çok yakından takip edildiğini aktardı.

Engürülü, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin, görev yaptığı bölgede yetiştirilen ürünlerin yanı sıra diğer bölgelerde yetiştirilen ürünler üzerinde hasar tespiti yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olduklarını ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nü temsilen katılan Özener de, TARSİM'in, başarılarıyla Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından birisi olduğunu ve sistemin her geçen yıl artan başarısı ile gurur duyduklarını ifade etti.

Tekamül eğitim programı kapsamında, hasar tespit ve risk inceleme işlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile birlikte, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 Yılı Yenilikleri başlıklı sunumlar gerçekleştirilerek, eksperlerin soruları yanıtlandı.