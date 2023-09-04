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Giriş Tarihi: 4.9.2023

TARSİM doğal afetlerde çiftçiye kalkan oluyor

TARSİM doğal afetlerde çiftçiye kalkan oluyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında doğal afetlere maruz kalan çiftçilere 1 Haziran 2006'dan bu yana 15,7 milyar liralık, bu yılın ilk 8 aylık döneminde de 2.7 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi yapıldığını söyledi. Tarımda sigortalı sayısında ve prim adedinde yükselişler görüldüğünü dile getiren Yumaklı, devlet prim desteği ve tazminat ödemeleriyle tarımda gıda arz güvenliğinin yanı sıra çiftçilerin de mağduriyetinin önüne geçildiğini anlattı. İlk poliçenin kesildiği 1 Haziran 2006'dan bugüne kadar toplam 22 milyon 472 bin 653 poliçe düzenlendiğini belirtti. Yumaklı, tarım sigortalarının dolu, don, fırtına, sel ve su baskını, yaban domuzu gibi 9 branşta faaliyet gösterdiğini söyledi.
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TARSİM doğal afetlerde çiftçiye kalkan oluyor
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