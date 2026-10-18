Tarsim kapsamına 16 yeni ürün daha eklendi

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM), 2026'nın ilk 6 ayında 5.3 milyar lira hasar ödemesi yaptı. 2027'den itibaren TARSİM'in bitkisel ürün sigortası ve Temel Sigorta Paketi kapsamı genişletilecek. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tarımsal üretimde aşırı yağış, sel, su baskını, fırtına ve don gibi doğal afetlere karşı sigorta güvencesi önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki TARSİM ise üreticilerin güvencesi oluyor. Üreticilerin poliçelerinde belirtilen risklerden kaynaklanan zararlarını karşılayan TARSİM sigorta primlerinin yüzde 50 ila 70'ine varan bölümünü devlet üstleniyor.

SEL VE SU BASKINI İLK SIRADA

Bakanlığın yayınladığı İstatistik Bülteni'ne göre, 2026'nın ocak-haziran döneminde ürünü zarar gören üreticilere tüm tarım sigortası branşlarında toplam 5 milyar 358 milyon 766 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. Bu dönemde 1 milyon 983 bin 541 poliçe düzenlenirken devlet tarafından sağlanan prim desteği 22 milyar 740 milyon 678 bin liraya ulaştı. Bitkisel üretim branşlarında ise aynı dönemde 1 milyar 835 milyon 531 bin lira hasar ödemesi yapıldı. Üreticiyi zarara uğratan nedenler arasında ilk sırayı yüzde 51.8 payla sel ve su baskını aldı. Bunu yüzde 24 ile dolu, yüzde 13 ile hortum izledi. Sel ve su baskını nedeniyle yapılan ödeme, 2025'in aynı döneminde 18 milyon lirayken 2026'da 950 milyon liraya yükseldi. TARSİM'in 2025 yılına ilişkin verilerinde ise kasım ayı itibarıyla tüm tarım sigortası branşlarında 3 milyon poliçe düzenlendiği ve 1.4 trilyon liralık tarımsal varlığın güvence altına alındığı bildirildi. Aynı açıklamaya göre, sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 607 bin hasar ihbarı alındı. Nisan 2025'te yaşanan zirai don olayının ardından, hasar dosyası işlemleri tamamlanan üreticilere don kaynaklı zararlar için 23 milyar lira ödeme yapıldı. Tüm tarım sigortası branşlarında gerçekleştirilen hasar ödemesi ise 33 milyar liraya ulaştı.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Bakanlığın açıklamasına göre, 2027'den itibaren TARSİM'in bitkisel ürün sigortası ve Temel Sigorta Paketi kapsamı genişletilecek. Teminat dönemi öncesinde yaşanan don hadisesine karşı daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne olmak üzere 9 üründe uygulanan teminata 16 ürün daha eklenecek. Böylece kapsamdaki ürün sayısı 25'e çıkarılacak.

ÜRETİCİLERİN KAYITLARINI GÜNCELLEMESİ GEREKİYOR

Tarsim'den yararlanmak isteyen üreticilerin Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekiyor. Sigorta poliçeleri, TARSİM sistemine üye sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla düzenleniyor. Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını gibi riskler, poliçede belirtilen şartlar doğrultusunda teminat altına alınabiliyor. Bununla birlikte teminatlar ürüne, sigorta türüne ve poliçe koşullarına göre değişebiliyor. Bu nedenle üreticilerin poliçelerini düzenletirken kapsama alınan riskleri ve son poliçe kabul tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör