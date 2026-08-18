TARSİM’den 7 ayda 6.6 milyar ödeme

TARSİM, 2026'nın ilk yedi ayında 2 milyon poliçeyle 1.1 trilyon TL değerindeki tarımsal varlığı sigorta kapsamına aldı. Ocak-temmuz döneminde doğal afetlerden ve diğer sigortalı risklerden zarar gören üreticilere 6.6 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ocak-temmuz döneminde tüm tarım sigortası branşlarında yaklaşık 2 milyon poliçe düzenlenirken, sigortalanan tarımsal varlıkların toplam değeri 1.1 trilyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde 24 milyon dekar tarım alanı sigorta kapsamına alınırken, 17.6 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan da TARSİM güvencesine girdi. Tarım sigortalarının önemi, son dönemde yaşanan don, dolu, fırtına, sel ve kuraklık gibi olaylarla daha fazla gündeme geliyor. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde hava olaylarından kaynaklanan kayıpların artması, üreticilerin risklerini sigorta sistemi üzerinden yönetmesini daha önemli hale getiriyor.

1.1 TRİLYON TL'Yİ KORUYOR

İlk yedi aylık veriler de TARSİM'in yalnızca poliçe sayısı açısından değil, güvence altına alınan ekonomik değer bakımından ulaştığı büyüklüğü ortaya koyuyor. 1,1 trilyon TL'lik tarımsal varlığın sigorta kapsamına alınması, tarım sigortalarının üretimin devamlılığı açısından taşıdığı finansal rolü gösteriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör