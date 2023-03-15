TARSİM’den deprem bölgesine yönelik çalışmalar

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Günal, TARSİM tarafından deprem bölgesine yönelik sürdürülen çalışmalar ve bu kapsamda üretici ile yetiştiricilere ödenen tazminatlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günal, depremin ilk gününden itibaren, deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdiklerini ve sahada olduklarını ifade ederek, TARSİM'in Şanlıurfa, Malatya ve Adana bölge müdürlükleri çalışanları, eksper ve üreticilerle temas halinde olduklarını, çalışmaların herhangi bir aksama olmadan, kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü, bölge ziyaretleri esnasında hasar tespit çalışmalarına ve risk inceleme işlemlerine bizzat katılım sağladıklarını belirtti.

Günal, büyük bir afet yaşandığını, depremlerin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem, hali hazırda Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sisteminde kapsamda olan bir teminat. TARSİM olarak depremin ilk gününden itibaren sigortalı üreticilerimizden hasar ihbarları almaya başladık ve halen de almaya devam ediyoruz. İhbar adedimiz şu an itibarıyla 7 bin civarında. Hasar tespit işlemi tamamlanan dosya sayımız 6 bin 504, çalışmaları devam eden dosya sayımız ise 448'dir. İhbarların alınmasını takiben, hızlıca görevlendirmelerimizi yaptık ve 100'e yakın eksper görevlendirdik. Ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları branşında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ihbarlar aldık. İhbar alınan illerde sırasıyla Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa öne çıkıyor. Deprem kaynaklı olarak, 643 bin 993 adet büyükbaş, küçükbaş, kovan ve kanatlı hayvanda ve 128 dekar alanda hasar meydana geldi."

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları branşlarında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 bin 176 adet hasar dosyasının işlemleri tamamlandı ve üreticilere 13,2 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi." diyen Günal şunlara dikkati çekti:

"Kümes hayvanları hayat sigortası branşında, Malatya'da ve Niğde'de 19 adet hasar dosyası için üreticilerimize 4,4 milyon TL, sera sigortası branşında ise, Hatay ve Kahramanmaraş'taki 8 adet hasar dosyası için 1,7 milyon TL hasar ödemesi yapıldı. Bu şekilde sigortalılarımıza 3 bin 215 hasar dosyası için 20 milyon TL'ye yakın hasar ödemesi gerçekleştirmiş olduk. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlerleyen günlerde 18 milyon TL daha hasar ödemesi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ SİGORTALI ÜRETİCİLERİMİZE KOLAYLIKLAR SAĞLAMAYA ODAKLANDIK"

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, "TARSİM, devletin garantisinde olan, güçlü bir sistem. Depremin ardından öncelikle üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmaya ve onların yanlarında olmaya odaklandık. Aldığımız hasar ihbarları doğrultusunda eksper görevlendirmelerimizi hızlıca gerçekleştirdik. Üreticilerimizin hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti gösterdik." ifadelerini kullandı.

TARSİM'in çalışmaları arasında öne çıkanlara değinen Günal, şöyle devam etti:

"Hasar ihbarlarının yapılması sürecinde üreticilerimize birtakım kolaylıklar sağlamak üzere organize olduk. Bununla ilgili duyurularımızı sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz aracılığıyla gerçekleştirdik. Hasar ihbarları, TARSİM Mobil, BİP Danışma Hattı, www.tarsim.gov.tr ve Çağrı Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Bitkisel Ürün ve Sera Sigortası branşlarında, IVR (Sesli Yanıt Sistemi) üzerinden ve acenteler aracılığıyla da hasar ihbarı yapılabilmektedir.

Depremden etkilenen bölgedeki sigortalı üreticilerimize özel olarak, çağrı merkezimiz aracılığıyla, tüm tarım sigortaları branşlarında hasar ihbarında bulunulması ve canlı destek alınabilmesi yönünde organize olunmuştur. Özellikle, hayvan hayat sigortaları branşında hasar ihbarı açılması esnasında kulak küpe numarası paylaşılması gerekirken, hayvanın kulak küpe numarasını bilmeyen yetiştiricilerimiz için poliçede yer alan herhangi bir hayvan üzerinden ihbar kaydı oluşturularak, kısa zamanda eksper ataması yapılması sağlanmış ve hasar tespit işlemleri hızlandırılmıştır."

"Hayvan Hayat Sigortaları branşındaki hasar tespit organizasyonunda herhangi bir aksaklık olmaması için deprem hadisesi gerçekleşen illere yakın illerden eksper konusunda destek sağladık" yorumunu yapan Günal şunlara vurgu yaptı:

"Sivas ili eksperleri Malatya'da meydana gelen hasarlarda, TARSİM Konya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde görev yapan eksperler ise Adana ilindeki hasarlarda görev aldı. Ayrıca deprem bölgelerinden çağrı merkezimizi arayan veya diğer kanallardan sigortalılarımız tarafından iletilen taleplere öncelik verilerek, kısa zamanda geri dönüş sağlanmıştır. Vefat eden sigortalılarımızın yakınlarına resmi evrak süreci işletilmeden hasar ihbarlarının açılmasında kolaylıklar sağlanarak, ihbar süreçleri hızlandırılmıştır."

Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında, fındık ürünü için tüm illerde geçerli olan poliçenin son kabulünün 3 Mart tarihine kadar uzatıldığını, depremin hemen ardından, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için 7 Şubat tarihinde sona eren son poliçe kabul tarihlerini, 14 Şubat tarihine kadar uzattıklarını aktaran Günal, ilerleyen günlerde ise köy bazlı kuraklık verim sigortasında teminat verilen tüm ürünlerdeki poliçe son kabul tarihi 14 Şubat ve 21 Şubat olan il ve ilçelerin son poliçe kabul tarihlerinin, 24 Şubat tarihine çekildiğini, bu şekilde üreticilere kolaylık sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Günal, sigortalı üretici ve yetiştiricilerin hasar ihbarları konusunda işlem sürelerini kısaltmak amacıyla TARSİM Çağrı Merkezi numarası olan 0850 250 82 77'yi Alo TARSİM 172 olarak değiştirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hizmete giren Alo TARSİM 172 sayesinde TARSİM'e erişim daha hızlı ve kolay olacak. Sigortalılarımız, Alo TARSİM 172'yi arayarak doğal afet ve hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararlar için anında ihbar yapılabilecek ve hasar tespit çalışmaları ile hasar dosyaları hakkında bilgi edinebilecek. Aynı zamanda üreticilerimiz öneri, talep, teşekkür, itiraz ve şikayetlerini de iletebilecek. Deprem bölgesinde, bitkisel üretimde, tarım sigortası anlamında da kritik öneme sahip olan mısır, ayçiçeği, buğday, kayısı, pamuk, limon, narenciye ve mandalina öne çıkıyor.

Türkiye genelinde büyükbaş hayvancılıkta yüzde 29, küçükbaş hayvancılıkta yüzde 23 ve bitkisel ürün sigortası branşında yüzde 22 oranında sigortalılık söz konusu. Deprem bölgesinde ise büyükbaşta yüzde 19, küçükbaşta yüzde 20 ve bitkisel ürün sigortası branşında yüzde 16 oranında sigortalılık oranı mevcut. Büyükbaş hayvancılığa il bazında baktığımızda ise Adana'da yüzde 20, Kahramanmaraş'ta yüzde 28, Kilis'te yüzde 31 ve Malatya'da yüzde 35 oranında sigortalılık olduğunu görüyoruz."