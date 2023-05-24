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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:48

TARSİM'den Moskova'da düzenlenen toplantıya katılım

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Moskova'da düzenlenen "Tarım Sigortası-Küresel İklim Değişikliği Karşısında Gıda Güvenliğini Sağlamak" başlıklı toplantıya çevrim içi olarak katılım sağladı.

AA
TARSİM’den Moskova’da düzenlenen toplantıya katılım

TARSİM açıklamasına göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki ekip, Ulusal Tarım Sigortacıları Birliği (NAAI) tarafından düzenlenen "Tarım Sigortası-Küresel İklim Değişikliği Karşısında Gıda Güvenliğini Sağlamak" başlıklı toplantıya çevrim içi olarak katıldı.

Moskova'da gerçekleştirilen toplantıya, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Hindistan ve Çin başta olmak üzere 11 farklı ülkeden katılım oldu. Bekir Engürülü, toplantıda Türkiye'deki devlet destekli tarım sigortası modeli olan TARSİM ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

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TARSİM'den Moskova'da düzenlenen toplantıya katılım
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