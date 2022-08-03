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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Tasarruf finansman şirketleri FKB bünyesine katıldı

Tasarruf finansman şirketleri FKB bünyesine katıldı
FInansal Kurumlar Birliği (FKB), gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile yönetim kurulunun tasarruf finansman şirketleri temsilcilerini seçti. Finansal Kurumlar Birliği'nin olağanüstü genel kurulu 2 Ağustos'ta düzenlendi. Olağanüstü genel kurulda tasarruf finansman şirketlerinin sektör kurulu başkanlığına Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal seçildi. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, 2022 yılının, stratejilerini şekillendirmeleri açısından önemli bir yıl olarak devam ettiğini vurguladı. Olağanüstü genel kurul sonrası, yapılan düzenlemelerle birlikte BDDK'nın verdiği faaliyet izni ile finans sektörüne dâhil olan yeni üyelerinin tasarruf finansman şirketlerinin FKB bünyesinde temsilinin resmen tamamlandığını ifade eden Ballı, şunları kaydetti: "Tasarrufa dayalı faizsiz finans modeli esasına göre faaliyet gösteren Eminevim, Fuzul, Birevim, Katılımevim, İmece ve Sinpaş tasarruf finansman şirketlerinin FKB bünyesine katılmasından dolayı memnun olduğumuzu özellikle vurguluyoruz."
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Tasarruf finansman şirketleri FKB bünyesine katıldı
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