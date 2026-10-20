Tasarruf finansmanı 1.2 trilyon TL’yi aştı

İLKE Vakfı iştiraki İKAM, Türkiye'de katılım finans sektörünün 2025 yılını değerlendiren Katılım Finans Ekosistem Raporu 2025'i yayımladı. Rapora göre katılım finans, bankacılık merkezli yapıdan sigortacılık, sermaye piyasaları, bireysel emeklilik ve tasarruf finansmanını kapsayan geniş bir ekosisteme dönüşüyor.

% 262 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

Konut ve araç ediniminde alternatif finansman sunan tasarruf finansman şirketlerinin işlem hacmi yüzde 261.8 artışla 1 trilyon 211 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 323 milyar TL'ye, net kârı 59 milyar TL'ye yükseldi. Müşteri sayısı yüzde 117 artarak 1.15 milyonu aşarken şirket sayısı 9'a çıktı. Raporda büyümenin temel nedenleri arasında yüksek kredi maliyetleri ve geleneksel finansmana erişimdeki güçlükler gösterildi. Katılım bankalarının aktifleri yüzde 62.7 büyüyerek 4.3 trilyon TL'ye, net kârı 85.6 milyar TL'ye ulaştı. Buna karşılık takipteki alacaklar yüzde 155 artarak 42.4 milyar TL'ye çıktı. Dijital bankacılık işlem hacmi ise yüzde 41 yükselişle 7.9 trilyon TL'yi buldu. Katılım sigortacılığında prim üretimi yüzde 62.9 artarak 70.15 milyar TL'ye yükseldi. Sigorta sektörünün yüzde 45.9'luk büyümesini aşan katılım sigortacılığının pazar payı yüzde 5.73'e çıktı. Bireysel emeklilikte toplam fon büyüklüğü 1,81 trilyon TL'ye ulaşırken bunun 745,7 milyar TL'sini katılım esaslı fonlar oluşturdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör