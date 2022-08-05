Tasarruf şirketleri FKB’ye katıldı

FINANSAL Kurumlar Birliği (FKB), gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile yönetim kurulunun tasarruf finansman şirketleri temsilcilerini seçti. FKB açıklamasına göre, finans kesiminin önemli unsurlarından olan finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği'nin olağanüstü genel kurulu 2 Ağustos'ta düzenlendi. FKB bünyesine katılım kararı alınan tasarruf finansman şirketlerinin sektör yönetim kurulu üyelerinin seçildiği olağanüstü genel kurulda tasarruf finansman şirketlerinin sektör kurulu başkanlığına Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal seçildi.